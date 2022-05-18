На Воинском мемориале в Уфе еженедельно восстанавливают таблички с именами погибших

В Уфе на Воинском мемориале Сергиевского кладбища проходит еженедельная акция «Никто не забыт, ничто не забыто». Главной целью акции является восстановление табличек с именами воинов, которые погибли в эвакуационных госпиталях Башкирии в годы ВОВ.

Фото №1 - На Воинском мемориале в Уфе еженедельно восстанавливают таблички с именами погибших

Акцию проводит Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества совместно с Башкирским республиканским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В наше непростое время очень важно показать ребятам, которые сейчас находятся на службе в горячих точках Донбасса, что даже по прошествии многих десятилетий потомки помнят и ценят каждого солдата, участвовавшего в приближении победы над фашистской Германией. Похороненные здесь ребята — родом из разных уголков нашей страны, и именно мы, жители Уфы, должны принимать все доступные нам меры для сохранения памяти.

Зульфия Гайсина, ответственный секретарь СПЧ РБ

Фактически мы занимаемся реставрацией мраморных табличек с именами. Технология достаточно проста и под силу всем желающим принять участие в нашей акции и помочь в восстановлении имён. Также нам помогают мастера по реставрации камня Руслан и Денис Сабировы, на прошлой неделе они восстановили каменные элементы на памятнике Герою СССР Серикову Ивану Павловичу.

Эльза Маулимшина, председатель БРО ВООПИК

Принять участие в акции может любой желающий. Она проходит каждую субботу на Воинском мемориале Сергиевского кладбища с 10:00. Интересующие вопросы можно задать по телефонам 8 (917) 366 73 40, 8 (905) 355 97 77.

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