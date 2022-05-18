На Воинском мемориале в Уфе еженедельно восстанавливают таблички с именами погибших

В наше непростое время очень важно показать ребятам, которые сейчас находятся на службе в горячих точках Донбасса, что даже по прошествии многих десятилетий потомки помнят и ценят каждого солдата, участвовавшего в приближении победы над фашистской Германией. Похороненные здесь ребята — родом из разных уголков нашей страны, и именно мы, жители Уфы, должны принимать все доступные нам меры для сохранения памяти.

Зульфия Гайсина, ответственный секретарь СПЧ РБ