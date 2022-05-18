На Воинском мемориале в Уфе еженедельно восстанавливают таблички с именами погибших

В Уфе на Воинском мемориале Сергиевского кладбища проходит еженедельная акция «Никто не забыт, ничто не забыто». Главной целью акции является восстановление табличек с именами воинов, которые погибли в эвакуационных госпиталях Башкирии в годы ВОВ.
Акцию проводит Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества совместно с Башкирским республиканским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Принять участие в акции может любой желающий. Она проходит каждую субботу на Воинском мемориале Сергиевского кладбища с 10:00. Интересующие вопросы можно задать по телефонам 8 (917) 366 73 40, 8 (905) 355 97 77.