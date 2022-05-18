Жители Уфы могут выбрать общественные пространства для благоустройства

Жители Уфы могут принять участие в голосовании за городские территории, которые требуют благоустройства. Онлайн-голосование продлится до 20 мая.

В списке сад Аксакова, парк Лесоводов, городская набережная, сквер «Дворец детского и юношеского творчества «Орион» и другие. Парки, скверы и иные общественные пространства будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды.

Участвовать в голосовании могут граждане России старше 14 лет. Для этого необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги» и проголосовать через волонтёра.