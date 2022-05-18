В Уфе завершились первенство и чемпионат по дуатлону

В этой разновидности триатлона отсутствует плавания. Спортсмены преодолевают всю дистанцию бегом и на велосипеде, причём этап кросса в дуатлоне повторяется дважды. О династии атлетов в триатлоне и победителях турнира расскажем в следующем материале.
В семье Байгильдиных триатлон любят сильно. Старший сын Артур, несмотря на то, что занимается этим видом спорта около полугода, уже дважды стал чемпионом России. С четырёх лет Артур был пловцом, но начал показывать хорошие результаты и в других дисциплинах. Вся дистанция на первенстве республики по триатлону заняла у Байгильдина 33 минуты, уроженец Ишимбая стал лучшим среди юношей до 14 лет.
Младший брат Артура Руслан был самым юным участником соревнований. В восемь лет мальчик покорил дистанцию в 11 километров. Глядя на результаты старшего брата, Руслан хочет прогрессировать и добиваться новых вершин в триатлоне.
Юноши и девушки сначала пробегали дистанцию в два километра, после чего восемь километров преодолевали на велосипеде. Перед финишем спортсменов также ждал километровый кросс. Дистанция у взрослых была в 2,5 раза длиннее. В дуатлоне очень важно распределить силы на всех рубежах и не терять времени при смене инвентаря.
Всего в соревнованиях приняли участие около 40 юношей и девушек, а также 60 взрослых спортсменов. Традиционно хорошие результаты показали атлеты из Салавата, Ишимбая, Мишкинского района и Уфы.