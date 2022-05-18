В Уфе завершились первенство и чемпионат по дуатлону

В этой разновидности триатлона отсутствует плавания. Спортсмены преодолевают всю дистанцию бегом и на велосипеде, причём этап кросса в дуатлоне повторяется дважды. О династии атлетов в триатлоне и победителях турнира расскажем в следующем материале.

В семье Байгильдиных триатлон любят сильно. Старший сын Артур, несмотря на то, что занимается этим видом спорта около полугода, уже дважды стал чемпионом России. С четырёх лет Артур был пловцом, но начал показывать хорошие результаты и в других дисциплинах. Вся дистанция на первенстве республики по триатлону заняла у Байгильдина 33 минуты, уроженец Ишимбая стал лучшим среди юношей до 14 лет.

Когда ехал против ветра, я ехал один, было очень трудно. Тогда я думал остановиться, подождать преследователей и вместе с ними. Артур Байгильдин, победитель соревнований среди юношей 2008-2009 годов рождения

Младший брат Артура Руслан был самым юным участником соревнований. В восемь лет мальчик покорил дистанцию в 11 километров. Глядя на результаты старшего брата, Руслан хочет прогрессировать и добиваться новых вершин в триатлоне.

Сначала было легко в первом беге, потом на велосипеде было тяжело. Третья часть у меня сил не было, не мог бежать. Добежал всё-таки. Руслан Байгильдин, участник соревнований

Юноши и девушки сначала пробегали дистанцию в два километра, после чего восемь километров преодолевали на велосипеде. Перед финишем спортсменов также ждал километровый кросс. Дистанция у взрослых была в 2,5 раза длиннее. В дуатлоне очень важно распределить силы на всех рубежах и не терять времени при смене инвентаря.

На беге сначала мы были вместе, на велосипеде я оторвался, они были всё равно рядом, но на втором беге я уже от них оторвался. Матвей Тихонов, победитель соревнований среди юношей 2010-2011 годов рождения

Триатлон очень сильно развивается по всему миру. С приходом Ксении Шойгу очень бурно начал развиваться в России. Анатолий Алексеев, председатель Федерации триатлона Республики Башкортостан