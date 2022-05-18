В Уфе открывается выставка, посвященная пионерии

В фойе откроется выставка «Наш пионерский дворец!», где будут представлены подлинные исторические предметы, связанные с пионерской организацией. Посетители смогут ознакомиться с документами, фотографиями и экспонатами, рассказывающими об истории Уфимского дома пионеров и школьников, ведущего свое начало с 1936 года. Среди экспонатов будут представлены настоящие атрибуты и символы пионерского движения – пионерский галстук, барабан, горн и пионерское знамя Уфимского дворца пионеров.

пресс-служба мэрии Уфы