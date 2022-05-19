В Уфе проводили в последний путь добровольца Донбасса
В понедельник, 16 мая, в Уфе в возрасте 55 лет ушел из жизни доброволец Донбасса Рафаэль Ахметьянов. Как рассказали близкие умершего, с января он боролся с заболеванием сердца.
С января месяца он болел (сердце). Всё это время, с начала спецоперации до сегодняшнего дня, он очень сильно переживал, что не может поехать на Донбасс (а был он там за 8 лет много раз, как волонтёр, и много кому помог). Переживал, что не может никому помочь, так как сам с января болел, не работал и нуждался в помощи.
Лика К.
В окружении Рафаэля Ахметьянова рассказали, что он был добровольцем на Донбассе, помогал мирным жителям с гумпомощью, деньгами и продуктами.
Огромное количество было предоставлено финансовой помощи людям Донбасса из личных денежных средств Рафаэля. Километры гуманитарной помощи, которую перевозил Рафаэль за свои деньги, которые он копил, работая на заводе в Уфе. Светлый, хороший человек, с огромным добрым сердцем. Это беда.
Евгения
С Рафаэлем Ахметьяновым простились 18 мая. Проводить в последний путь пришли его знакомые, близкие и все, кто его уважал.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близки умершего