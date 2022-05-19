В Уфе проводили в последний путь добровольца Донбасса

С января месяца он болел (сердце). Всё это время, с начала спецоперации до сегодняшнего дня, он очень сильно переживал, что не может поехать на Донбасс (а был он там за 8 лет много раз, как волонтёр, и много кому помог). Переживал, что не может никому помочь, так как сам с января болел, не работал и нуждался в помощи.

Лика К.