Семья из Башкирии встретила в лесу лосят и забрала их домой

Лосихи выбирают для отела такие места, где их никто не побеспокоит, затем они уходят, возвращаются, только чтобы покормить лосят и уходят снова. А у людей, повстречавших новорожденных животных создается впечатление, что мать их бросила и им надо помочь. Делать этого не нужно.Если лосей к осени выпустить, они будут ходить рядом с деревней, выходить к людям, искать подкормку. Люди, как правило, предлагают им привычные для себя продукты, на что животные очень чутко реагируют, например медведи будут приходить на то место, где попробовали сладости из рук человека.

Глеба Егорова, замначальник отдела охраны и надзора за использование объектов животного мира минэкологии РБ