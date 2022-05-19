Семья из Башкирии встретила в лесу лосят и забрала их домой

Жители села Куяштары обрели необычных друзей. Семья пошла в лес за грибами, но встретила маленьких лосят. О необычном знакомстве рассказали в министерстве экологии Башкирии.
Супруги заметили малышей и поспешили отойти от животных, так как испугались, что рядом может быть лосиха. На следующий день семья пришла на то же место, а лосята продолжали одиноко сидеть на поляне. Малыши были очень слабые и сами доверчиво полезли в машину к людям.
Сельчане не смогли бросить лосят в беде. Привезли к себе на участок и целую неделю самостоятельно кормили и ухаживали за зверятами. Лосят назвали Васей и Маней. Когда они окрепли, семья обратилась в охотхозяйство, а специалисты передали информацию в министерство. Представители минэкологии осмотрели лосят – малыши оказались абсолютно здоровы – а также прибыли к месту, где их изначально нашли. К сожалению, следов их мамы лосихи найдено не было. Также не подтвердилась версия и о браконьерах. Возможно, лосиха испугалась людей и убежала, но обратно к детям так и не вернулась.
В министерстве экологии отметили, что Вася и Маня уже не смогут вернуться в дикую природу, так как не смогут без заботы человека. Их забрали ветеринары.
В минэкологии Башкирии напомнили, что в мае-июне дикие животные часто в поисках пищи появляются в населенных пунктах. В основном заходят копытные в возрасте 1-2 года, а также лисицы, устроившие жилища на пустырях, в заброшенных постройках.
При встрече с диким животным, неважно, где она произошла, желательно не гнаться за ним, не пытаться приблизиться и потрогать зверя, покормить его, особенно это касается молодых животных, так как запах человека отпугивает мать от детеныша. О каждой такой встрече необходимо сообщать работникам охотничьих хозяйств, государственным охотничьим инспекторам или в оперативно-диспетчерскую службу Минэкологии РБ по телефону: (347) 218-04-30.