Семья из Башкирии встретила в лесу лосят и забрала их домой

Жители села Куяштары обрели необычных друзей. Семья пошла в лес за грибами, но встретила маленьких лосят. О необычном знакомстве рассказали в министерстве экологии Башкирии.

Фото №1 - Семья из Башкирии встретила в лесу лосят и забрала их домой

Супруги заметили малышей и поспешили отойти от животных, так как испугались, что рядом может быть лосиха. На следующий день семья пришла на то же место, а лосята продолжали одиноко сидеть на поляне. Малыши были очень слабые и сами доверчиво полезли в машину к людям.

Сельчане не смогли бросить лосят в беде. Привезли к себе на участок и целую неделю самостоятельно кормили и ухаживали за зверятами. Лосят назвали Васей и Маней. Когда они окрепли, семья обратилась в охотхозяйство, а специалисты передали информацию в министерство. Представители минэкологии осмотрели лосят – малыши оказались абсолютно здоровы – а также прибыли к месту, где их изначально нашли. К сожалению, следов их мамы лосихи найдено не было. Также не подтвердилась версия и о браконьерах. Возможно, лосиха испугалась людей и убежала, но обратно к детям так и не вернулась.

В министерстве экологии отметили, что Вася и Маня уже не смогут вернуться в дикую природу, так как не смогут без заботы человека. Их забрали ветеринары.

Лосихи выбирают для отела такие места, где их никто не побеспокоит, затем они уходят, возвращаются, только чтобы покормить лосят и уходят снова. А у людей, повстречавших новорожденных животных создается впечатление, что мать их бросила и им надо помочь. Делать этого не нужно.Если лосей к осени выпустить, они будут ходить рядом с деревней, выходить к людям, искать подкормку. Люди, как правило, предлагают им привычные для себя продукты, на что животные очень чутко реагируют, например медведи будут приходить на то место, где попробовали сладости из рук человека.

Глеба Егорова, замначальник отдела охраны и надзора за использование объектов животного мира минэкологии РБ

В минэкологии Башкирии напомнили, что в мае-июне дикие животные часто в поисках пищи появляются в населенных пунктах. В основном заходят копытные в возрасте 1-2 года, а также лисицы, устроившие жилища на пустырях, в заброшенных постройках.

При встрече с диким животным, неважно, где она произошла, желательно не гнаться за ним, не пытаться приблизиться и потрогать зверя, покормить его, особенно это касается молодых животных, так как запах человека отпугивает мать от детеныша. О каждой такой встрече необходимо сообщать работникам охотничьих хозяйств, государственным охотничьим инспекторам или в оперативно-диспетчерскую службу Минэкологии РБ по телефону: (347) 218-04-30.

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