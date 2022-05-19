Жительница Башкирии рассказала, как выхаживала осиротевших лосят

Сейчас будут выкармливать под присмотром ветеринаров. Растут они быстро, через месяц-два будут нормальные молодые животные. Потом будут содержаться в вольерном хозяйстве.

Глеб Егоров, заместитель начальника отдела охраны и надзора за использование объектов животного мира Минэкологии Республики Башкортостан