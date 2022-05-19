Жительница Башкирии рассказала, как выхаживала осиротевших лосят

Жительница Аскинского района стала мамой для двух лосят. На новорождённых малышей женщина вместе с мужем случайно наткнулись в лесу, недалеко от посёлка Куяштыр. Вот только следов матери-лосихи так и не нашли. Спустя несколько дней осиротевших крох супруги забрали к себе домой. Найденышей назвали Васей и Маней.

С маленькими подопечными Ольга возится как с родными детьми. За эту неделю женщина стала для малышей не простой кормилицей. Осиротевшим лосятам она заменила мать. Им было несколько дней от роду, когда Ольга вместе с мужем наткнулась на них во время прогулки по лесу. Подходить к крохам близко супруги не стали, чтобы не оставить рядом с ними свой запах и не спугнуть лосиху. Вот только родная мама малышей к ним так и не вернулась.

Поехали за грибами, в первый день мы от них убежали. На второй день они сами в машину залезали, для нас это было шоком. Обратились к леснику, она дальше, так вышли на Уфу. Жалко расставаться, я к ним привыкла.

Ольга Подугорова
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Малышей привезли домой и тут же позвонили в охотничье хозяйство. Приехавшие инспекторы осмотрели место, где нашли животных, и обследовали ближайший лес, но следов матери-лосихи так и не нашли. Ничего не оставалось, как вызвать специалистов из Минэкологии республики. Пока ждали их приезда, выхаживали лосят, как умели.

Неделю кормили, гулять водили. Мальчик любит ласкаться, а девочка не любит, чтобы ее трогали.

Ольга Подугорова

Со своими малышами Ольга расставалась со слезами на глазах. Найденышей отправили в охотничье хозяйство Аургазинского района.

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Сейчас будут выкармливать под присмотром ветеринаров. Растут они быстро, через месяц-два будут нормальные молодые животные. Потом будут содержаться в вольерном хозяйстве.

Глеб Егоров, заместитель начальника отдела охраны и надзора за использование объектов животного мира Минэкологии Республики Башкортостан

Специалисты Минэкологии говорят, что встретив дикого лосёнка в лесу, подходить к нему, а уж тем более трогать руками не стоит. Иначе мать уже не примет детёныша, от которого пахнет человеком. И самое лучшее – просто сообщить о такой встрече работникам охотничьих хозяйств. Ну а для найденышей из Аскинского района постараются создать условия, максимально приближенные к естественным. Когда Вася и Маня подрастут, их выпустят на волю.

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