Жительница Башкирии рассказала, как выхаживала осиротевших лосят

Жительница Аскинского района стала мамой для двух лосят. На новорождённых малышей женщина вместе с мужем случайно наткнулись в лесу, недалеко от посёлка Куяштыр. Вот только следов матери-лосихи так и не нашли. Спустя несколько дней осиротевших крох супруги забрали к себе домой. Найденышей назвали Васей и Маней.
С маленькими подопечными Ольга возится как с родными детьми. За эту неделю женщина стала для малышей не простой кормилицей. Осиротевшим лосятам она заменила мать. Им было несколько дней от роду, когда Ольга вместе с мужем наткнулась на них во время прогулки по лесу. Подходить к крохам близко супруги не стали, чтобы не оставить рядом с ними свой запах и не спугнуть лосиху. Вот только родная мама малышей к ним так и не вернулась.
Малышей привезли домой и тут же позвонили в охотничье хозяйство. Приехавшие инспекторы осмотрели место, где нашли животных, и обследовали ближайший лес, но следов матери-лосихи так и не нашли. Ничего не оставалось, как вызвать специалистов из Минэкологии республики. Пока ждали их приезда, выхаживали лосят, как умели.
Со своими малышами Ольга расставалась со слезами на глазах. Найденышей отправили в охотничье хозяйство Аургазинского района.
Специалисты Минэкологии говорят, что встретив дикого лосёнка в лесу, подходить к нему, а уж тем более трогать руками не стоит. Иначе мать уже не примет детёныша, от которого пахнет человеком. И самое лучшее – просто сообщить о такой встрече работникам охотничьих хозяйств. Ну а для найденышей из Аскинского района постараются создать условия, максимально приближенные к естественным. Когда Вася и Маня подрастут, их выпустят на волю.