Жителей Уфы в выходные приглашают на сельхозярмарки

В субботу и воскресенье в башкирской столице пройдут сельхозярмарки выходного дня. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Уфы.
Жителям и гостям столицы представится возможность приобрести продукты напрямую от башкирских производителей по выгодным ценам.
Так, 21 мая сельхозпродукцию можно будет купить на участке автодороги по улице Правды (от улицы Таллинской до улицы Ухтомского); на площадке по улице Рабкоров, 20; на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р.Зорге,41); на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайской,14.
22 мая ярмарка будет организована на площади перед Дворцом Спорта.
Ярмарки будут работать с 10 до 16 часов. Приглашаются все желающие.
Фото: Мэрия Уфы.