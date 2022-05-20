Жителей Уфы в выходные приглашают на сельхозярмарки

Так, 21 мая сельхозпродукцию можно будет купить на участке автодороги по улице Правды (от улицы Таллинской до улицы Ухтомского); на площадке по улице Рабкоров, 20; на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р.Зорге,41); на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайской,14.