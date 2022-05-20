В Уфе стартует Всероссийская акция «Ночь музеев-2022»

Завтра, 21 мая, в Уфе будет проходить Всероссийская акция «Ночь музеев-2022». Она стартует в 18:00 и пройдет на 19 площадках.

По традиции состоятся концертные программы, выставки-ярмарки и мастер-классы, кураторские, тематические, обзорные экскурсии, игровые программы для детей, занимательные квесты и откроются новые интересные экспозиции.

Кроме того, будут организованы прямые трансляции на портале культура.рф и в соцсетях.

Так, в Национальном музее Республики Башкортостан откроется уникальная однодневная выставка, где будут представлены фондовые экспонаты, среди которых самородок «Ирендыкский медведь», редкие монеты, картина Давида Бурлюка, иранская чернильница XIII века и другие оригинальные предметы.

Для посетителей Музея истории города Уфы состоится квест по туристическим достопримечательностям столицы. Музей им. В.И. Ленина приглашает на показ советских фильмов о пионерах и выставку «Пионер! Всегда будь готов!».

В Музее истории Всероссийского общества слепых будут работать тактильные выставки «Мир старинных вещей», «Национальные музыкальные инструменты», а также ручных работ незрячих мастеров «Светлый мир народной культуры».

Для удобства жителей между Национальным музеем Республики Башкортостан и Домом занимательных наук «Интеллектус» (ТЦ «Южный полюс») каждый час с 19.00 до 23.00 часов будет курсировать бесплатный автобус.