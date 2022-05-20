Адвокат из Башкирии примет участие в Национальном фестивале «Beauty Russia 2022»

В детской номинации соревновались 5 принцесс. Одна из участниц — Алсу Илляева из Челябинска представила свою коллекцию нарядных платьев. Все девочки удостоились титула Гран-при и получили ценные призы с детскими бьюти-боксами и путёвками на однодневный этно-тур «Нарыстау» от национальной туркомпании Terra Bashkiria.