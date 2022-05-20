Адвокат из Башкирии примет участие в Национальном фестивале «Beauty Russia 2022»

В Уфе прошёл ежегодный национальный конкурс красоты и традиций «Башкортостан гузэле-2022». Обладательница Гран-при получит возможность представлять республику на Национальном фестивале «Beauty Russia 2022».
В старшей возрастной группе победительницей стала 26-летняя уроженка Баймакского района Айгуль Мурзабулатова. Девушке удалось обойти 9 соперниц и получить приз в размере 100 тысяч рублей.
Айгуль – адвокат. При этом она самая молодая представительница профессии в Башкирии. Девушка ведёт активную социальную деятельность, пишет стихи, увлекается музыкой. Теперь ей предстоит ответственная задача – достойно представить регион на крупном конкурсе.
Как сообщает ИА «Башинформ», в подростковой группе финалисток Гран-при и приз 50 тысяч рублей получила красавица из Зилаирского района Айзиля Султанова.
В детской номинации соревновались 5 принцесс. Одна из участниц — Алсу Илляева из Челябинска представила свою коллекцию нарядных платьев. Все девочки удостоились титула Гран-при и получили ценные призы с детскими бьюти-боксами и путёвками на однодневный этно-тур «Нарыстау» от национальной туркомпании Terra Bashkiria.