В Башкирии установили памятник инспектору, погибшему при спасении детей

В Кушнаренковском районе установили памятник инспектору по делам несовершеннолетних, который героически погиб, спасая детей. В 1972 году младший лейтенант милиции Риф Ахмадинуров заметил на тротуаре грузовик, который на большой скорости ехал в сторону детей.

Милиционер бросился наперерез, смог залезть в кабину и вынудил пьяного водителя свернуть. Шофер, в свою очередь, распахнул дверь и скинул Ахмадинурова под колеса автомобиля. Инспектора посмертно наградили медалью «За отличную службу по охране общественного порядка» и удостоили  именной улицы в райцентре. Бюст Рифа Ахмадинурова стал первым памятником инспектору по делам несовершеннолетних в Башкортостане.

Фото №1 - В Башкирии установили памятник инспектору, погибшему при спасении детей

Ценное и важное мероприятие. Все наши сотрудники трепетно относятся к таким мероприятиям. Наша служба сопряжена с опасностями, и все погибшие при исполнении – герои.

Евгений Полтавец, заместитель министра внутренних дел по Республике Башкортостан
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