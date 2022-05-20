В Башкирии установили памятник инспектору, погибшему при спасении детей

В Кушнаренковском районе установили памятник инспектору по делам несовершеннолетних, который героически погиб, спасая детей. В 1972 году младший лейтенант милиции Риф Ахмадинуров заметил на тротуаре грузовик, который на большой скорости ехал в сторону детей.

Милиционер бросился наперерез, смог залезть в кабину и вынудил пьяного водителя свернуть. Шофер, в свою очередь, распахнул дверь и скинул Ахмадинурова под колеса автомобиля. Инспектора посмертно наградили медалью «За отличную службу по охране общественного порядка» и удостоили именной улицы в райцентре. Бюст Рифа Ахмадинурова стал первым памятником инспектору по делам несовершеннолетних в Башкортостане.