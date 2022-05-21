В ГИБДД Башкирии объяснили причины затрудненного движения на Нагаевском ЖД переезде

В соответствии с Федеральным законом √196-ФЗ и иными правовыми документами РФ в области безопасности дорожного движения на время проведения ремонтных работ на путепроводе с целью обеспечения бесперебойного и безопасного пропуска транспортных средств пешеходов и строительной техники регулирование движения осуществляет региональная Куйбышевская железная дорога. Баланссодержателем автодорог и улиц г.Уфы является администрация города, которая в соответствии со ст. 21 Федерального закона √196-ФЗ должна осуществлять мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и пропускную способность. Эти требования относятся также к владельцу ж/д переезда - Куйбышевской железной дороге.

Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор РБ