В ГИБДД Башкирии объяснили причины затрудненного движения на Нагаевском ЖД переезде

В Госавтоинспекцию Башкирии поступили многочисленные обращения, связанные с затруднением движения на Нагаевском железнодорожном переезде. Главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов объяснил причины.

Фото №1 - В ГИБДД Башкирии объяснили причины затрудненного движения на Нагаевском ЖД переезде

Он отметил, что движение на главном ходу перегона Уфа-Черниковка запрещено из-за начала капитального ремонта, из-за этого составы идут по Южному обходу «Дема 2-Иглино» и с небольшими промежутками.

В итоге на Нагаевском переезде сокращено действие разрешающего сигнала светофора для автомобилей. Это сделано для максимального упорядочения графика движения поездов. В такой сложной ситуации на переезде работают регулировщики, поэтому с целью исключения фактов неправомерного привлечения водителей к административной ответственности принято решение о временном отключении камер фотофиксации нарушений ПДД.

Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор РБ

Также он подчеркнул, что участок находится под контролем экипажей ДПС для оказания оперативной помощи водителям и пресечения нарушений правил дорожного движения.

В соответствии с Федеральным законом √196-ФЗ и иными правовыми документами РФ в области безопасности дорожного движения на время проведения ремонтных работ на путепроводе с целью обеспечения бесперебойного и безопасного пропуска транспортных средств пешеходов и строительной техники регулирование движения осуществляет региональная Куйбышевская железная дорога. Баланссодержателем автодорог и улиц г.Уфы является администрация города, которая в соответствии со ст. 21 Федерального закона √196-ФЗ должна осуществлять мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и пропускную способность. Эти требования относятся также к владельцу ж/д переезда - Куйбышевской железной дороге.

Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор РБ
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