В ГИБДД Башкирии объяснили причины затрудненного движения на Нагаевском ЖД переезде

В Госавтоинспекцию Башкирии поступили многочисленные обращения, связанные с затруднением движения на Нагаевском железнодорожном переезде. Главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов объяснил причины.
Он отметил, что движение на главном ходу перегона Уфа-Черниковка запрещено из-за начала капитального ремонта, из-за этого составы идут по Южному обходу «Дема 2-Иглино» и с небольшими промежутками.
Также он подчеркнул, что участок находится под контролем экипажей ДПС для оказания оперативной помощи водителям и пресечения нарушений правил дорожного движения.