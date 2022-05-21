В Стерлитамаке «День 1000 велосипедистов» собрал около 1200 участников

В Стерлитамаке, несмотря на пасмурную погоду и дождь, состоялся велопробег «День 1000 велосипедистов». Участие в нем приняли около 1200 любителей велоспорта, в том числе глава администрации города Рустем Газизов, его заместители, руководители отделов мэрии.
Стартовала колонна велосипедистов возле Стерлитамакского театрально-концертного объединения. Затем велосипедисты разных возрастных групп преодолели более 10 километров, проехав по центральным дорогам Стерлитамака.
На площади СГТКО с приветственным словом выступил глава администрации. Спортсменов взбодрили музыкальной программой, разминкой. Также были организованы прокат велосипедов, фотозоны.
Фото: администрация Стерлитамака