В Башкирии обнаружили рыжих цапель: они занесены в Красную книгу

15 мая орнитологи Эльза Габбасова и Константин Данилов обнаружили на территории Башкирии пару редких птиц, которые занесены в Красную книгу.

На болоте Берказан-камыш нашли пару рыжих цапель. Редких птиц официально зафиксировали прошлым летом на этом же болоте. Орнитологи предполагают, что пара гнездится в республике. Если этот факт подтвердится, то это будет первый случай гнездования ражих цапель в Башкирии.