В Башкирии обнаружили рыжих цапель: они занесены в Красную книгу

15 мая орнитологи Эльза Габбасова и Константин Данилов обнаружили на территории Башкирии пару редких птиц, которые занесены в Красную книгу.
На болоте Берказан-камыш нашли пару рыжих цапель. Редких птиц официально зафиксировали прошлым летом на этом же болоте. Орнитологи предполагают, что пара гнездится в республике. Если этот факт подтвердится, то это будет первый случай гнездования ражих цапель в Башкирии.
Рыжие цапли (Ardea purpurea) занесены в Красную книгу. Населяют они Африку, средние и южные районы Евразии. Гнездятся на юге Евразии и в Африке, в Европейской России. Для орнитофауны Башкортостана — это новый вид птиц.