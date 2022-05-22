В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 83 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 83 пациентов (287 747), выздоровели – 109 (281 415). Летальных случаев не зафиксировано. За всё время пандемии скончались 5658 заболевших. Госпитализация за сутки потребовалась 41 зараженному.