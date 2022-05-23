Реконструкция трассы М-5 «Урал» в трёх районах Башкирии близится к завершению

Уже в этом году рабочие достроят два новых путепровода, по одному из которых движение уже запустили, три наземных пешеходных перехода, а также расширят дорогу до 6 полос.

Федеральная трасса М-5, завершающая стадия реконструкции дороги протяженностью в 14 километров. Каждый день здесь работает смена из 120 человек и тяжеловесная техника. Они расширяют самый загруженный участок трассы до 6 полос. Дорога пролегает через Уфимский, Калининский и Иглинский районы, интенсивность движения большая – свыше 50 тысяч машин в сутки. Для обеспечения безопасности пешеходов весь участок дороги будет освещен, строятся три наземных перехода. Также планируется установить автоматизированную систему управления дорожным движением.

Будут установлены информационные табло и камеры фотовидеофиксации, которые будут синхронизированы. Они будут информировать водителей об опасности и затруднениях движения. Артемий Гельман, инженер отдела капитального строительства ФКУ «Приуралье»

В рамках реконструкции дороги возле села Русский Юрмаш строится транспортная развязка. Закончить работы здесь планируют в текущем году. Сейчас ведется отсыпка земляного полотна и установка конструктивных слоев дорожной одежды.

А вот движение на развязке, связывающий трассу М-5 и Шакшу, временно ограничат. Старый путепровод демонтируют, вместо него сейчас строят новый мост, который откроется осенью.

С 1 июня по 30 сентября мы перекрываем движение. Готовим к этому моменту поверхность для укладки асфальта. Олег Давыдов, руководитель проекта по искусственным сооружениям ООО «СБТ-Строй»