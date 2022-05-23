Реконструкция трассы М-5 «Урал» в трёх районах Башкирии близится к завершению

Уже в этом году рабочие достроят два новых путепровода, по одному из которых движение уже запустили, три наземных пешеходных перехода, а также расширят дорогу до 6 полос.
Федеральная трасса М-5, завершающая стадия реконструкции дороги протяженностью в 14 километров. Каждый день здесь работает смена из 120 человек и тяжеловесная техника. Они расширяют самый загруженный участок трассы до 6 полос. Дорога пролегает через Уфимский, Калининский и Иглинский районы, интенсивность движения большая – свыше 50 тысяч машин в сутки. Для обеспечения безопасности пешеходов весь участок дороги будет освещен, строятся три наземных перехода. Также планируется установить автоматизированную систему управления дорожным движением.
В рамках реконструкции дороги возле села Русский Юрмаш строится транспортная развязка. Закончить работы здесь планируют в текущем году. Сейчас ведется отсыпка земляного полотна и установка конструктивных слоев дорожной одежды.
А вот движение на развязке, связывающий трассу М-5 и Шакшу, временно ограничат. Старый путепровод демонтируют, вместо него сейчас строят новый мост, который откроется осенью.
Реконструкция этого участка трассы началась еще в 2019 году со сроком реализации до 2023-го. Общая протяженность федеральной трассы М-5 по республике составляет 308 км. Сейчас реконструкция трассы с расширением до 6 полос также проводится на участках в Благоварском, Буздякском, Туймазинском районах и городе Октябрьском. Их общая протяженность составляет более 70 километров.