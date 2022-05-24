В Башкирии стартовала Неделя предпринимательства

Дорогу молодым. Главной задачей Недели предпринимательства в этом году станет привлечение в бизнес молодёжи до 25 лет. В условиях санкций усилена работа по грантовой поддержке начинающих предпринимателей.

В Башкортостане успешно работают как федеральные, так и региональные программы. Более подробно об этом рассказали в ходе экскурсии по башкирской столице, что стало непривычным, но эффективным способом общения.