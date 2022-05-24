В Уфе перекроют несколько улиц из-за праздника для выпускников

— с 11:00 до 16:00 улицы Генерал-губернатора Перовского, Заки Валиди (на участке от улицы Аксакова до Гафури), а также улица Гафури (от Пятигорской до Пушкина). На время действия ограничений на этих участках изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.