В Уфе перекроют несколько улиц из-за праздника для выпускников

Завтра, 25 мая, школьники Уфы услышат свой Последний звонок. Администрация города сообщила о перекрытии улиц из-за важного события.
На нижней площадке Конгресс-холла «Торатау» для 11-классников, их родителей и учителей состоится большой праздник. Из-за проведения праздничного мероприятия будут перекрыты:
— с 11:00 до 16:00 улицы Генерал-губернатора Перовского, Заки Валиди (на участке от улицы Аксакова до Гафури), а также улица Гафури (от Пятигорской до Пушкина). На время действия ограничений на этих участках изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.
— с 00:00 24 мая до 16:00 25 мая закроют парковку напротив Конгресс-холла «Торатау», а также парковки возле амфитеатра.