В Башкирии запретят продажу алкоголя 25 мая

В Башкирии напомнили о запрете продажи алкогольной продукции в магазинах республики. Ограничение связано с проведением праздника для выпускников.
Завтра, 25 мая, ученики 11-х классов услышат свой последний звонок. В связи с этим в республике ограничивают розничную продажу алкоголя. При этом общепита ограничения не касаются.
За нарушение требования предусмотрен штраф. Так, для должностных лиц он варьируется от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой.