В Общественной палате Башкирии наградили юных блогеров и начинающих журналистов

Проект был придуман, чтобы немного блогерство переделали в просветительское русло. Когда дети снимают не просто еду и котят, а когда они изучают свою республику. Например, выбирая номинацию «Мой город», ребенок и прочитает что-то о городе, и спросит у взрослых, возьмет какое-то интервью. Потом, преподав в коротком варианте информацию, он заинтересует других ребят из других регионов.

Юлия Юртова, генеральный директор просветительской общественной инициативы «Пойдем с нами»