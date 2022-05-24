В Общественной палате Башкирии наградили юных блогеров и начинающих журналистов

В Уфе подвели итоги открытого конкурса. Ребята снимали видео о своих городах, сёлах, ремёслах и уникальных памятниках природы своего региона. Свои работы на конкурс отправили более 30 детей из всех уголков страны, в том числе 11– из Башкирии. По словам организаторов, дети из республики показали хороший результат – сразу шесть человек заняли призовые места.
Конкурс проходит уже третий год подряд. Цель мероприятия – научить ребят пользоваться ресурсами интернета с пользой. В этот раз победителей наградили смартфонами.