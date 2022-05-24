В Общественной палате Башкирии наградили юных блогеров и начинающих журналистов

 В Уфе подвели итоги открытого конкурса. Ребята снимали видео о своих городах, сёлах, ремёслах и уникальных памятниках природы своего региона. Свои работы на конкурс отправили более 30 детей из всех уголков страны, в том числе 11– из Башкирии. По словам организаторов, дети из республики показали хороший результат – сразу шесть человек заняли призовые места.

Я рассказал об источнике под названием «Красный ключ». Рассказал, где он находится, в чем его особенности. Я его выбрал, потому что он находится ближе всего к Уфе.

Амир Шарифуллин, победитель конкурса

Конкурс проходит уже третий год подряд. Цель мероприятия – научить ребят пользоваться ресурсами интернета с пользой. В этот раз победителей наградили смартфонами.

Проект был придуман, чтобы немного блогерство переделали в просветительское русло. Когда дети снимают не просто еду и котят, а когда они изучают свою республику. Например, выбирая номинацию «Мой город», ребенок и прочитает что-то о городе, и спросит у взрослых, возьмет какое-то интервью. Потом, преподав в коротком варианте информацию, он заинтересует других ребят из других регионов.

Юлия Юртова, генеральный директор просветительской общественной инициативы «Пойдем с нами»
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