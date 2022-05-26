В Уфе мародеры напали на детский лагерь

В столице Башкирии мародеры напали на детский лагерь «Молодежный». Историей поделился местный житель, который прогуливался рядом.
Как рассказал уфимец, детский лагерь пользовался популярностью. Из пандемии COVID-19 в 2020 году лагерь не смог открыться, а затем обанкротился. Постепенно на территорию учреждения начали пробираться мародеры, которые принялись вытаскивать ценности.
Уфимец считает, что если лагерь не защитят, то в скором времени его разберут по кирпичику. С его слов, на место в день приезжают по 5-6 машин.