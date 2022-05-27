В Башкирии представили нового руководителя налоговой службы

Мы живем в непростое время, когда наша экономика ощущает на себе санкционное давление Запада. Вы должны внимательно относиться к выполнению ваших обязанностей по стабильному пополнению бюджетов всех уровней. Работа в нынешних условиях требует от вас определенной мудрости. Управленческая команда республики будет строить свою работу так, чтобы вам было с чего собирать налоги. В Башкортостане сегодня реализуется много инфраструктурных проектов, создается комфортная среда, решаются много социальных задач, и ваша помощь нам исключительно важна.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан