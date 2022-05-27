В Башкирии представили нового руководителя налоговой службы

Заслуженный юрист Башкортостана возглавил региональное управление Федеральной налоговой службы. Андрея Агапова представили коллективу сегодня. Мероприятие посетил Глава республики.

Радий Хабиров отметил, что у нового руководителя управления ФНС универсальный профессиональный багаж, в целом налоговая служба Башкирии всегда являлась одной из лучших в стране и получала самые высокие оценки. Управление также является одним из крупнейших, коллектив насчитывает более 3500 сотрудников. В прошлом году в бюджеты всех уровней они мобилизовали 393 миллиарда рублей налогов и других обязательных платежей, а в январе-апреле текущего года этот показатель уже превышает 192 миллиарда. Радий Хабиров пожелал удачи новому руководителю Управления налоговой службы и поблагодарил коллектив за проделанную работу.

Мы живем в непростое время, когда наша экономика ощущает на себе санкционное давление Запада. Вы должны внимательно относиться к выполнению ваших обязанностей по стабильному пополнению бюджетов всех уровней. Работа в нынешних условиях требует от вас определенной мудрости. Управленческая команда республики будет строить свою работу так, чтобы вам было с чего собирать налоги. В Башкортостане сегодня реализуется много инфраструктурных проектов, создается комфортная среда, решаются много социальных задач, и ваша помощь нам исключительно важна.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уверен, что вместе мы выполним все поставленные перед нами задачи. Наша цель – обеспечить открытость налоговых органов перед жителями и прозрачность перед бизнес–сообществом.

Андрей Агапов, руководитель Управления федеральной налоговой службы России по республике Башкортостан
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