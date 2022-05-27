В Башкирии представили нового руководителя налоговой службы

Заслуженный юрист Башкортостана возглавил региональное управление Федеральной налоговой службы. Андрея Агапова представили коллективу сегодня. Мероприятие посетил Глава республики.
Радий Хабиров отметил, что у нового руководителя управления ФНС универсальный профессиональный багаж, в целом налоговая служба Башкирии всегда являлась одной из лучших в стране и получала самые высокие оценки. Управление также является одним из крупнейших, коллектив насчитывает более 3500 сотрудников. В прошлом году в бюджеты всех уровней они мобилизовали 393 миллиарда рублей налогов и других обязательных платежей, а в январе-апреле текущего года этот показатель уже превышает 192 миллиарда. Радий Хабиров пожелал удачи новому руководителю Управления налоговой службы и поблагодарил коллектив за проделанную работу.