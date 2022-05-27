В «Арт-Квадрате» в Уфе организовали ярмарку вакансий для молодежи

Приглядеться к будущим работодателям и найти своё место на рынке труда. В «Арт-Квадрате» в Уфе прошла ярмарка вакансий для молодёжи. Чего ждут работодатели от молодых соискателей и что могут им предложить?

На этой ярмарке за деньги ничего не купить, но зато можно научиться их зарабатывать. Центр занятости населения организовал в «Арт-Квадрате» биржу труда для молодых. Порядка 500 вакансий от крупнейших работодателей республики. Найти себе работу по душе мог каждый.

Кроме того, молодые люди могли получить бесплатные консультации, принять участие в мастер-классах или пройти коуч-сессию по построению образовательного трека для освоения новой профессии.

Подобные ярмарки будут проходить по всему Башкортостану. Перед Министерством труда республики стоит большая задача – вывести молодых работников из теневого сектора и предоставить им официальное трудоустройство.

Принять на работу молодых специалистов были готовы порядка 35 компаний, представленных на ярмарке. Среди них сферы торговли, нефтегазовой промышленности и ресторанно-гостиничного бизнеса.

От идеального соискателя требуется лишь желание работать и зарабатывать. Остальному научат.

От многообразия различных организаций и предприятий буквально разбегаются глаза. Кадры требуются в сферы и торговли, и нефтепереработки, и в IT-технологии.