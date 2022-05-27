В Уфе пройдет массовый сплав по реке

Завтра, 28 мая, в башкирской столице пройдет фестиваль «Белая река - 2022». Участников ждёт сплав от набережной возле Монумента Дружбы до пляжа «Ак яр».
Фестиваль посвящен открытию летнего сезона. Протяженность маршрута составит 7 километров.
К участию в фестивале допускаются байдарки, лодки, катамараны, плоты, самодельные сплавные судна. Участники в подготовке плавсредств могут использовать самые неожиданные вещи - начиная от пенопласта и пластиковых бутылок и заканчивая воздушными шариками и надувными игрушками. Жюри распределит между ними 10 номинаций, исходя из оригинальности конструкции, скорости передвижения по воде, креативности названия и презентации, костюмов, а также сплочённости команды.
Пройти регистрацию можно на сайте. Для участников подготовили насыщенную развлекательную программу.
Начало на набережной реки Белой в 11:00. Приглашаются все желающие.