В Уфе пройдет массовый сплав по реке

К участию в фестивале допускаются байдарки, лодки, катамараны, плоты, самодельные сплавные судна. Участники в подготовке плавсредств могут использовать самые неожиданные вещи - начиная от пенопласта и пластиковых бутылок и заканчивая воздушными шариками и надувными игрушками. Жюри распределит между ними 10 номинаций, исходя из оригинальности конструкции, скорости передвижения по воде, креативности названия и презентации, костюмов, а также сплочённости команды.