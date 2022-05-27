В Башкирии проходит первый в этом году сабантуй

Прошлый год был засушливым, в этом же прошли хорошие дожди, так что надеемся на хороший урожай. Тем более что республика помогла закупить хорошие и качественные семена. Так что вполне можем провести праздник плуга. Так как этот сабантуй первый в республике, думаю, будет много гостей. В программе - традиционные соревнования: скачки, стрельба из лука, куреш и другие. Гости праздника также смогут попробовать необычную башкирскую кухню, к примеру, блюда из папоротника, первый в этом году свежий кумыс. Символом нашего района является олень, и поэтому гости смогут сфотографироваться с живыми оленями на фоне нашей удивительной природы.

Борис Мелкоедов, глава Зиларского района