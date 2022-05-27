Сотрудники следственного управления Башкирии присоединились к автопробегу «От Кузбасса до Донбасса»

Сотрудники следственного управления республики присоединились к гуманитарному автопробегу «От Кузбасса до Донбасса». Автоколонна движется по всей России через Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Самару, Саратов, Волгоград и Ростов-на-Дону.
В каждой региональной столице проходят торжественные мероприятия, где сотрудники следственных управлений СК присоединяются к акции и вносят свой вклад в дело. Собранный гуманитарный груз будет передан по назначению в Луганске.
Цель автопробега – оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса, а также поддержка военнослужащих армии России, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции на территории Украины.