В Уфе комиссия проверила готовность пляжей и речного дна к купальному сезону

Уфимские пляжи готовы к купальному сезону, а вот погода ещё нет. Проверяющая комиссия проинспектировала столичные зоны отдыха. Специалисты Роспотребнадзора проверили воду и почву. Готовить к новому сезону приходится не только территорию пляжа, но и речное дно.

Пляжный сезон ещё не открыт, а посетители уже есть. Правда, в воде пока только выдры, а с берега за ними наблюдают пернатые. Сотрудники зон отдыха в прямом и в переносном смысле делают последние штрихи в подготовке к открытию.

Тем, кто работает не первый год, вопросы проверяющей комиссии уже знакомы. Состояние буйков, наличие спасательных средств и информационного стенда, где, кстати, ежедневно должны указывать температуру. Также перед открытием пляжи сдают анализы воды и почвы и только после разрешения Роспотребнадзора могут приступить к работе.

Прошлым летом и вправду жара согнала отдыхающих на пляжи уже к середине мая. Для предпринимателей нынешняя погода не самая удачная, а вот спасателям при пасмурном небе работается спокойнее.

К 1 июня в Уфе должны заработать 10 пляжей. Это оборудованные места со спасателями и проверенным дном, которое уже очистили сотрудники Управления гражданской защиты. И даже нашли затонувший автомобиль, правда, игрушечный.