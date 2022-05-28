Уфа приняла международные соревнования по пожарно-спасательному спорту

Команды из России, Узбекистана, Белоруссии боролись за кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка». Сегодня участники проходили вертикальный подъем по штурмовой лестнице. А в последующие дни их ждет 100-метровая полоса препятствий, пожарная эстафета, скоростное боевое развертывание.

Состязались в дисциплинах и мужчины, и женщины. Соревнования открывали глава республики Радий Хабиров и Александр Чуприян. Они пожелали удачи участникам мероприятия и отметили важность соревнований, объединивших несколько стран.

Глава Башкортостана также вручил ключи от новых автобусов, приобретенных за счет средств бюджета республики. Они предназначены для оперативной доставки личного состава аэромобильной группировки МЧС, в том числе на тушение лесных и ландшафтных пожаров.

Это очень мужественные люди. И как только становится плохо, они первыми оказываются рядом. Спасибо вам, ребята! И как спортсмен пожелаю вам честной борьбы. У пожарных есть такое пожелание: всем сухих рукавов!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Уфа приняла международные соревнования по пожарно-спасательному спорту

85 лет назад в СССР был зарегистрирован пожарно-прикладной спорт, и теперь им пользуются 27 стран мира, а смотрят 59 стран. Это еще и диктатура безопасности, общение с коллегами, демонстрация технической мощности.

Александр Чуприян, первый заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
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