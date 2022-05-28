Уфа приняла международные соревнования по пожарно-спасательному спорту

Команды из России, Узбекистана, Белоруссии боролись за кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка». Сегодня участники проходили вертикальный подъем по штурмовой лестнице. А в последующие дни их ждет 100-метровая полоса препятствий, пожарная эстафета, скоростное боевое развертывание.
Состязались в дисциплинах и мужчины, и женщины. Соревнования открывали глава республики Радий Хабиров и Александр Чуприян. Они пожелали удачи участникам мероприятия и отметили важность соревнований, объединивших несколько стран.
Глава Башкортостана также вручил ключи от новых автобусов, приобретенных за счет средств бюджета республики. Они предназначены для оперативной доставки личного состава аэромобильной группировки МЧС, в том числе на тушение лесных и ландшафтных пожаров.