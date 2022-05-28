Уфа приняла международные соревнования по пожарно-спасательному спорту

85 лет назад в СССР был зарегистрирован пожарно-прикладной спорт, и теперь им пользуются 27 стран мира, а смотрят 59 стран. Это еще и диктатура безопасности, общение с коллегами, демонстрация технической мощности.

Александр Чуприян, первый заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий