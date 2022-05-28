В Уфе состоялся торжественный митинг в честь Дня пограничника

Ветеранам пограничных войск продемонстрировали показательное выступление ученики кадетского класса пограничной направленности школы №37. Завершился торжественный митинг возложением цветов к памятнику воинам-пограничникам всех поколений, после чего участники мероприятия выехали на Южное кладбище столицы, чтобы почтить память своих павших товарищей.

Торжественный митинг прошел и в Стерлитамаке, в сквере имени Георгия Жукова. Поздравления прозвучали как от ветеранов пограничных войск, так и от первых лица города. Участники митинга возложили цветы к обелиску павших пограничников и почтили их память минутой молчания. После в городском дворце культуры «Сода» для горожан выступил ветеран Афганской войны, автор и исполнителей собственных песен из Московской области Владимир Мазур. Он исполнил свои лучшие песни, посвящённые пограничной службе.