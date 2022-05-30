В Башкирии назвали средний размер пенсии

В Башкирии увеличился средний размер пенсии. Об этом сообщают специалисты Башстата.
По сравнению с 2021 годом в этом году размер пенсии увеличился до 16 477 рублей. Год назад к 1 апреля средний размер пенсии составлял 15 316 рублей. При этом численность пенсионеров за год снизилась.
Около 1,051 млн человек пенсионного возраста получают страховые пенсии. К 1 апреля этого года её размер достиг 16 946 рублей.
Тех, кто получает пенсии по государственному пенсионному обеспечению, гораздо меньше — 98,9 тысячи человек. Средний размер пенсии этой категории пенсионеров составляет 11 489 рублей.