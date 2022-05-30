Пенсионный фонд и Уполномоченным по правам ребенка в Башкирии подписали Соглашение о сотрудничестве

В Башкортостане новое пособие с 1 мая получили родители 89 тысяч детей. Перечислено 1 млрд 388 млн рублей. Речь идёт о выплате на несовершеннолетних старше восьми лет. К слову, заполнить форму можно на  портале «Госуслуги», в клиентских службах Пенсионного фонда и МФЦ.

По количеству поданных и рассмотренных заявлений республика находится в числе крупных регионов-лидеров страны. Чтобы о полагающемся пособии узнали больше нуждающихся, сегодня между Уполномоченным по правам ребёнка и отделением Пенсионного фонда были подписано соглашение. Сделано это в преддверии Дня защиты детей.

Получилась ситуация, что у некоторых возникли вопросы по документам. Впервые в данном случае меры поддержки идут через Пенсионный фонд.

Ольга Панчихина, Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Башкортостан
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