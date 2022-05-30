В Уфе объявили конкурс по разработке концепции туристического центра

Средства будут выделены из бюджета, а торги назначили на 3 июня. Победитель аукциона должен будет представить проект по улучшению инфраструктуры.

Кроме того, при разработке проекта, победитель обязан придумать дизайн вывесок на фасадах зданий и разработать предложения по подсветке домов, установке арт-объектов, зонированию и организации пространства для пешеходов и велосипедистов.