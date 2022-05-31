В Башкирии родителям разрешили присутствовать на утренниках и выпускных в детсадах и школах

Сегодня, 31 мая, в ходе оперативного совещания в ЦУРе РБ Глава Башкортостана Радий Хабиров руководителю своей администрации Максиму Забелину подготовить указ о снятии ковидных ограничений.
Причиной тому послужили многочисленные обращения граждан, которые не могут участвовать в массовых мероприятиях в школах и детсадах вместе с детьми.
Как сообщила руководитель Роспотребнадзора РБ Анна Казак, на сегодняшний день в Башкирии ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабильная. Ежесуточный прирост заболевших коронавирусом незначительный, поэтому из-за отмены ограничений рисков не возникнет.