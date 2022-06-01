В Башкирии выросли размеры детских пособий

Если у вас есть вопросы по выплатам на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, обращайтесь в Ситуационный центр Республики Башкортостан по телефонам: 8 (347) 218-19-19 (время разговора оплачивается по тарифам Вашего оператора телефонной связи) и 122 (доп. 2), (звонок с мобильного телефона бесплатный) ежедневно с 8:00 до 20:00 (включая выходные дни).