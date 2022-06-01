В Башкирии выросли размеры детских пособий. Специалисты министерства семьи, труда и социальной защиты Башкирии и ИА «Башинформ» собрали самую актуальную информацию об изменении выплат для семей после увеличения прожиточного минимума.
1. Что случилось?
С 1 июня по решению Владимира Путина по всей стране прожиточный минимум и МРОТ, а также пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 10%. Это означает, что зарплаты, больничные, декретные, выплаты и пособия вырастут, а получить их смогут большее количество людей. В Башкирии новый прожиточный минимум будет таким:
на душу населения – 12 110 рублей,
для трудоспособного населения – 13 200 рублей,
пенсионеров – 11 474 рубля,
детей – 11 747 рублей.
2. Как изменятся пособия и выплаты?
Выплата за первенца
Семьи, у которых родился первенец и чьи доходы не превышают 26 400 рублей (ранее было 24 000) на человека, это двукратный прожиточный минимум, полагается ежемесячная выплата 11 747 рублей.
Выплаты многодетным
Многодетным семьям, чьи доходы не превышают 26 400 рублей (ранее было 24 000) на человека на третьего и последующих детей до трех лет полагается ежемесячная выплата 11 747 рублей
Выплаты детям с 3 до 17 лет
Семьи, воспитывающие детей с трех до семнадцати лет и имеющие доход ниже прожиточного минимума и попадающие под «критерий нуждаемости», имеют право получать ежемесячное пособие. Ранее порог был 11 009 рублей на человека, сейчас 12 110 рублей.
Размер выплат зависит от среднедушевого дохода семьи. С первого июня они такие:
Стартовая сумма 5873,5 (было 5 339,5).
Если доходы семьи с учетом этой суммы не дотягивают до прожиточного минимума, выплата вырастет до 8810,25 (было 8 009,25)
Если и так доходы не дотягивают до прожиточного минимума, выплата будет по 11747 рублей на ребенка (было 10 679).
Максимально подробно про эту выплату мы рассказывали в материале «Шесть самых важных вопросов про детские пособия с 3 до 17 лет»
3. Куда обращаться за перерасчетом?
Повторное заявление подавать не нужно! Перерасчет будет произведен автоматически!
4. У меня остались вопросы. Куда обращаться?
Если у вас есть вопросы по выплатам на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, обращайтесь в Ситуационный центр Республики Башкортостан по телефонам: 8 (347) 218-19-19 (время разговора оплачивается по тарифам Вашего оператора телефонной связи) и 122 (доп. 2), (звонок с мобильного телефона бесплатный) ежедневно с 8:00 до 20:00 (включая выходные дни).
Также можно воспользоваться бесплатным чат-ботом в Телеграм-канале, он называется «Пособие на детей от 3 до 7 лет». Его адрес в Телеграме: @posobie3_7_02_bot
Телефон горячей линии по пособиям на детей 8-17 лет: 8-800-600-00 00 или обратитесь в онлайн-приемную Пенсионного фонда, ответ вам придет в течение пяти дней.