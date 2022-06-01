В Уфе официально стартовал купальный сезон

Искупать уфимцы смогут на пляже «Солнечный» (расположен на реке Белой), «Берег солнца» и «Сипайловские Сочи» (на реке Уфа). На Уфимке отдыхающих будет принимать пляж «Песчаный», на озере Тёплом — «Гольфстрим» и «Райский берег», на Белой — «Водник», «Ак-Яр Затон».