Башкирия подала семь заявок на конкурс благоустройства городов и сёл

Башкортостан участвует в конкурсе в пятый раз, и за три года победителями стали все малые города республики и три исторических поселения, всего 22 проекта — это один из лучших результатов по стране. Благодаря победе в федеральном конкурсе муниципалитетам Башкирии, например, в городах Бирск, Белебей, Ишимбай, Янаул, Дюртюли, Мелеуз и селе Николо-Березовка уже удалось перезапустить центральные территории, привлечь бизнес, туристов. Надеемся и верим в победу наших проектов и в 2022 году.

Алмаз Фаткуллин, директор Института развития городов и сел Башкортостана