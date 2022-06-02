Башкирия подала семь заявок на конкурс благоустройства городов и сёл

В 2022 году Башкирии подала семь заявок на конкурс от министерства строительства России по созданию комфортной городской среды.

Фото №1 - Башкирия подала семь заявок на конкурс благоустройства городов и сёл

Свои заявки на участие в конкурсе подали Агидель, Дюртюли, Ишимбай, Мелеуз, Янаул, село Верхотор и районный центр Кушнаренково.

Проекты подготовили в Институте развития городов и сёл Башкортостана. Победители получат федеральное финансирование на реализацию планов: от 50 до 80 млн рублей. Названные четыре города уже становились победителями такого конкурса.

Как рассказали в ИРГБ, институт работал над проектами несколько месяцев совместно с муниципалитетами и архитектурными бюро. Эксперты встречались с жителями, обсуждали проблемы и потребности территорий, проводили фокус-группы с сообществами и творческие мастерские для детей и подростков.

Башкортостан участвует в конкурсе в пятый раз, и за три года победителями стали все малые города республики и три исторических поселения, всего 22 проекта — это один из лучших результатов по стране. Благодаря победе в федеральном конкурсе муниципалитетам Башкирии, например, в городах Бирск, Белебей, Ишимбай, Янаул, Дюртюли, Мелеуз и селе Николо-Березовка уже удалось перезапустить центральные территории, привлечь бизнес, туристов. Надеемся и верим в победу наших проектов и в 2022 году.

Алмаз Фаткуллин, директор Института развития городов и сел Башкортостана

Итоги конкурса будут подведены до 1 сентября 2022 года.

Видео о каждом проекте-заявке из Башкирии можно посмотреть по ссылке.

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