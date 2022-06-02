Башкирия подала семь заявок на конкурс благоустройства городов и сёл

В 2022 году Башкирии подала семь заявок на конкурс от министерства строительства России по созданию комфортной городской среды.
Свои заявки на участие в конкурсе подали Агидель, Дюртюли, Ишимбай, Мелеуз, Янаул, село Верхотор и районный центр Кушнаренково.
Проекты подготовили в Институте развития городов и сёл Башкортостана. Победители получат федеральное финансирование на реализацию планов: от 50 до 80 млн рублей. Названные четыре города уже становились победителями такого конкурса.
Как рассказали в ИРГБ, институт работал над проектами несколько месяцев совместно с муниципалитетами и архитектурными бюро. Эксперты встречались с жителями, обсуждали проблемы и потребности территорий, проводили фокус-группы с сообществами и творческие мастерские для детей и подростков.
Итоги конкурса будут подведены до 1 сентября 2022 года.
Видео о каждом проекте-заявке из Башкирии можно посмотреть по ссылке.