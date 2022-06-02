В России сократилось состояние долларовых миллиардеров

С начала года упало состояние российских миллиардеров. Богатейшие бизнесмены страны в целом потеряли 41,48 млрд долларов.

Фото №1 - В России сократилось состояние долларовых миллиардеров

Больше всего доходы снизились у совладельцев компаний «Новатэк» и «Сибур». Состояние Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона сократилось на 7,06 и 6,65 млрд долларов соответственно.

Первую строчку богатейших людей России и 36-ю строчку мирового рейтинга сейчас занимает Владимир Потанин с 34,7 миллиарда долларов. В первой половине 2022 года предпринимателю одному из немногих удалось увеличить состояние — на 3,89 миллиарда долларов.

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