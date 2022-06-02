В России сократилось состояние долларовых миллиардеров

С начала года упало состояние российских миллиардеров. Богатейшие бизнесмены страны в целом потеряли 41,48 млрд долларов.

Больше всего доходы снизились у совладельцев компаний «Новатэк» и «Сибур». Состояние Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона сократилось на 7,06 и 6,65 млрд долларов соответственно.