В России сократился ассортимент стирального порошка, шампуней и средств для мытья посуды

В России с начала года сократился ассортимент стиральных порошков в магазинах. весной ассортимент бытовой химии сократился почти на четверть, только стиральных порошков — на треть.

Фото №1 - В России сократился ассортимент стирального порошка, шампуней и средств для мытья посуды

В основном в магазинах снижается количество импортного разнообразия. В число лидеров по снижению ассортимента среди непродовольственных товаров вошли также персональные средства гигиены, средства для мытья посуды, кондиционеры для белья и волос, средства для лица, шампуни и средства для уборки.

Если ассортимент стиральных порошков и средств гигиены значительно сократился, то несколько позиций наоборот, расширились. К их числу относятся энергетики, алкогольные коктейли и джин.

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