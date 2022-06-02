В России сократился ассортимент стирального порошка, шампуней и средств для мытья посуды

В основном в магазинах снижается количество импортного разнообразия. В число лидеров по снижению ассортимента среди непродовольственных товаров вошли также персональные средства гигиены, средства для мытья посуды, кондиционеры для белья и волос, средства для лица, шампуни и средства для уборки.