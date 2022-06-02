Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья

Минстрой Российской Федерации предложил увеличить норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в стране. Во втором полугодии было предложено повысить норматив до 83 420 рублей.

Фото №1 - Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья

Также предлагается утвердить показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья для регионов ‎на третий квартал. По ним будет рассчитываться размер социальных выплат для приобретения или строительства жилья за счет федерального бюджета.

Самые высокие значения предлагается установить для Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодарского края, Сахалинской и Магаданской областей, а самые низкие Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Оренбургской области, Северной Осетии, Курганской области и Калмыкии.

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