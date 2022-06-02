Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья

Минстрой Российской Федерации предложил увеличить норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в стране. Во втором полугодии было предложено повысить норматив до 83 420 рублей.
Также предлагается утвердить показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья для регионов на третий квартал. По ним будет рассчитываться размер социальных выплат для приобретения или строительства жилья за счет федерального бюджета.
Самые высокие значения предлагается установить для Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодарского края, Сахалинской и Магаданской областей, а самые низкие Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Оренбургской области, Северной Осетии, Курганской области и Калмыкии.