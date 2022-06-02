Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья

Минстрой Российской Федерации предложил увеличить норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в стране. Во втором полугодии было предложено повысить норматив до 83 420 рублей.

Также предлагается утвердить показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья для регионов ‎на третий квартал. По ним будет рассчитываться размер социальных выплат для приобретения или строительства жилья за счет федерального бюджета.