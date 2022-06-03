В июле жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

В июле в связи с празднованием Курбан-байрама жителей Башкортостана ждет дополнительный выходной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства труда.
В 2022 году Курбан-байрам выпадает на субботу, 9 июля. Соответственно, в Башкирии понедельник 11 июля объявили нерабочим днем. Также рабочий день в пятницу 8 июля сократят на один час.
Название одного из главных исламских торжеств — Курбан-байрам (тюрк.) или Ид аль-Адха (араб.) — дословно переводится как «праздник жертвы». Он празднуется мусульманами через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан.
Курбан-байрам в России — официальный праздничный день в Адыгее, Башкирии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане и Чечне.