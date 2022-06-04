2200 нарушений и 35 пьяных водителей: в Башкирии госавтоинспекторы провели очередной рейд

Пять автомобильных аварий, одна из которых оказалась смертельной. Погиб 60-летний житель Чишминского района. За минувшие сутки в республике сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2200 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 35 нетрезвых водителей.

Так, в Абзелиловском районе во время патрулирования был остановлен мотоцикл марки «ИЖ Юпитер», при проверке документов от водителя исходил запах алкоголя. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. На него составили протокол, мотоцикл поместили на штрафстоянку.

А вот в Октябрьском на центральной площади перед администрацией города девушка за рулём автомобиля «Форд» заехала прямо на клумбу. При проверке алкотестером оказалось, что в крови дамы содержится алкоголь.

Не справилась с управлением, ехала с улицы Салавата Батыра в сторону улицы Горького, не справилась с управлением, налетела на клумбу, повредив тем самым имущество города Октябрьского. Задержанная