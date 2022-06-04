В Уфе проверили доступность набережной для маломобильных граждан

Когда одно из популярных мест отдыха – набережная Уфы – станет доступно для маломобильных граждан? Представители Общественной палаты республики, Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов проинспектировали состояние набережной. На рейд приехал и паралимпийский чемпион Ирек Зарипов.

Спортсмен опробовал уфимскую набережную и озвучил все недочеты: от отсутствия пандусов до неровных стыков между плитами.

Пожилым тоже неудобно, инвалидам с протезами, да и всем людям с ОВЗ. Это безобразие длится полгода, среда так и остается недоступной.

Были обследованы также и пришвартованные теплоходы. На суднах тоже полностью отсутствует доступная среда для маломобильных граждан. Проверку проводит и Ространснадзор. Как отметил начальник Набережночелнинского линейного отдела управления государственного морского и речного надзора, в отношении эксплуатирующей организации набережной будут применены профилактические воздействия.