В Башкирии стартовал республиканский слет кадетов-пограничников

Меткая стрельба и умение читать следы. Сегодня в Туймазинском районе стартовал третий республиканский слет кадетских классов пограничной направленности. В нем принимают участие 9 команд не только из Башкортостана, но и из соседних регионов. На протяжении двух дней школьники будут бороться за звание лучшего отряда.
Следы на земле могут рассказать о многом. Главное – уметь их читать. Это навык пограничника номер один. И кадетам необходимо показать, что они им владеют. За ограниченное время ребята должны вычислить, в какую сторону и как давно здесь прошел нарушитель границы. При этом выяснить, есть ли признаки, что след в след шел не один нарушитель, а несколько. Или, может, преступник намеренно запутывал стражей границы, идя задом наперед.
Знать порядок разборки-сборки автомата Калашникова должен каждый кадет. А еще уметь сделать это быстро. Ну и, конечно, на отлично выполнять упражнения по физподготовке. Поэтому отжимания и подтягивания тоже включены в программу соревнований.
Свою меткость ребята показывают на площадке стрельбы из пневматической винтовки. У каждого есть три попытки, чтобы поразить цель. И чем больше попаданий, тем выше балл у всей команды.
Слет, который проходит в детском лагере на берегу озера Кандрыкуль, собрал 9 команд со всей республики. Но его по праву можно назвать межрегиональным, ведь в числе участников ребята из Татарстана и Удмуртии.
Конечно, неотъемлемая часть любого кадетского слета – смотр строя и песни. Судьи внимательно следили за тем, как маршируют команды, оценивали исполнение военно-патриотических песен и правильность выполнения приказов командира. Что касается интеллектуальной части заданий, то кадетов ждала викторина, где они должны ответить на вопросы по истории погранвойск.
В перерыве между этапами соревнований ребята смогли ознакомиться с выставкой. К примеру, эта форма принадлежала уроженцу Кандров, пограничнику Расиму Мавлютову. Он погиб при выполнении воинского долга на Кавказе и посмертно награжден орденом Мужества. Развито в районе поисковое движение, объединяющее 13 отрядов.
Во второй день соревнований ребята померятся силами в метании гранаты и перетягивании каната. А затем выйдут на дистанцию военно-спортивной эстафеты. Победителя слета определят по сумме очков за все этапы.