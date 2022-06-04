В Башкирии стартовал республиканский слет кадетов-пограничников

В декабре 2019, года мы провели всероссийский сбор военно-патриотических клубов и ветеранских организаций «К защите Родины готовьсь!», были приглашены все наши соседи. Два клуба приехали из Башкирии. И когда мы получили приглашение от Башкортостана, мы не могли оставить его без внимания и готовились. Надеюсь, мы хорошо выступим, с удовольствием.

Рамзия Стерхова, директор кадетского пограничного центра «Граница» им. Героя России С. Борина /г. Ижевск/