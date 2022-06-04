В Башкирии стартовал республиканский слет кадетов-пограничников

Меткая стрельба и умение читать следы. Сегодня в Туймазинском районе стартовал третий республиканский слет кадетских классов пограничной направленности. В нем принимают участие 9 команд не только из Башкортостана, но и из соседних регионов. На протяжении двух дней школьники будут бороться за звание лучшего отряда.

Следы на земле могут рассказать о многом. Главное – уметь их читать. Это навык пограничника номер один. И кадетам необходимо показать, что они им владеют. За ограниченное время ребята должны вычислить, в какую сторону и как давно здесь прошел нарушитель границы. При этом выяснить, есть ли признаки, что след в след шел не один нарушитель, а несколько. Или, может, преступник намеренно запутывал стражей границы, идя задом наперед.

Количество людей можно определить по глубине следа и выволоке и поволоке. Выволока – это когда носком наступают, а поволока – когда пяткой. Так-то легко, но когда определяешь давность, то это сложнее.

Ангелина Фахретдинова, участница слёта /г. Стерлитамак/

Знать порядок разборки-сборки автомата Калашникова должен каждый кадет. А еще уметь сделать это быстро. Ну и, конечно, на отлично выполнять упражнения по физподготовке. Поэтому отжимания и подтягивания тоже включены в программу соревнований.

Фото №1 - В Башкирии стартовал республиканский слет кадетов-пограничников

Свою меткость ребята показывают на площадке стрельбы из пневматической винтовки. У каждого есть три попытки, чтобы поразить цель. И чем больше попаданий, тем выше балл у всей команды.

Слет, который проходит в детском лагере на берегу озера Кандрыкуль, собрал 9 команд со всей республики. Но его по праву можно назвать межрегиональным, ведь в числе участников ребята из Татарстана и Удмуртии.

В декабре 2019, года мы провели всероссийский сбор военно-патриотических клубов и ветеранских организаций «К защите Родины готовьсь!», были приглашены все наши соседи. Два клуба приехали из Башкирии. И когда мы получили приглашение от Башкортостана, мы не могли оставить его без внимания и готовились. Надеюсь, мы хорошо выступим, с удовольствием.

Рамзия Стерхова, директор кадетского пограничного центра «Граница» им. Героя России С. Борина /г. Ижевск/
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Конечно, неотъемлемая часть любого кадетского слета – смотр строя и песни. Судьи внимательно следили за тем, как маршируют команды, оценивали исполнение военно-патриотических песен и правильность выполнения приказов командира. Что касается интеллектуальной части заданий, то кадетов ждала викторина, где они должны ответить на вопросы по истории погранвойск.

Здесь, на таких слетах, ребята, во-первых, сплачиваются в коллективах, потому что та же служба в армии – это попадание в новый коллектив, где много незнакомых людей, где надо уметь общаться, дружить. Плюс все здесь на природе с возможностью испытать себя на каких-то препятствиях.

Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан, полковник

В перерыве между этапами соревнований ребята смогли ознакомиться с выставкой. К примеру, эта форма принадлежала уроженцу Кандров, пограничнику Расиму Мавлютову. Он погиб при выполнении воинского долга на Кавказе и посмертно награжден орденом Мужества. Развито в районе поисковое движение, объединяющее 13 отрядов.

Этот поисковый отряд у нас был сформирован именно в поселке Кандры. Есть отряд, который сформирован в Серафимовском и Туймазах. Вот здесь вы можете увидеть экспонаты, которые привезены нашими поисковиками с мест боев Великой Отечественной войны. В последний раз мы были на Волгоградской земле в этом году, подняли 66 бойцов и командиров Красной Армии. Два медальона нашли. Один сейчас находится на экспертизе.

Юрий Бирюзов, председатель местной общественной организации «Поисковый отряд им. Х.А. Султанова»

Я должен, каждый мужчина должен заниматься спортом, идти в армию, потому что в армии закаляется дух. И если человек закалится, то это будет воин, настоящий мужчина.

Валерий Зороглян, участник слёта /Гафурийский район/

Во второй день соревнований ребята померятся силами в метании гранаты и перетягивании каната. А затем выйдут на дистанцию военно-спортивной эстафеты. Победителя слета определят по сумме очков за все этапы.

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