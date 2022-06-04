В Уфе стартовали ярмарки выходного дня

На полках торговых рядов появились сезонные продукты. Самый главный плюс – все, что продается, местного, башкирского производства. Торговля сельхозтоварами будет проводиться на регулярной основе.

Дождливая погода не испугала ни покупателей, ни продавцов. Торговля бойко идет уже с утра. Место проведения ярмарки традиционное – площадь перед Дворцом спорта.

Здесь все можно купить: и хлеб, и молоко. И павильоны хорошие. Тамара Масленникова

Ассортимент, действительно, широкий – от картошки и меда до одежды. Полки пестрят разными красками – видно сразу: ярмарка уже летняя. Ряды открыты до 4 часов. Однако продавцы уезжают раньше. За свежими овощами, фруктами и зеленью горожане идут уже с утра.

Петрушка, укроп, мелисса, мята, крапива, смородиновые листья. Народ берет, людям нравится. Гаухар Бакирова, фермер /Кармаскалинский район/

При этом посетители любят сельхозярмарки не только за ассортимент, но и за то, что установленный ценник можно сбить и поторговаться. Покупатели и продавцы многие узнают друг друга, знакомства дают еще и дополнительные скидки.

О цене договариваемся, бывает, дорого просят. Значит, в другом месте берем. Зухра Кутдусова

Продукция здесь только местного, башкирского производства. Среди продавцов как крупные фермерские хозяйства, так и садоводы.

Я все лето продаю, меня знают. Выращиваю сама, прибавка к пенсии, можно сказать. Венера Мирхазова, садовод /Уфимский район/