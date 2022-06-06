Радий Хабиров поручил активнее работать над привлечением туристов в Башкирию

Зацепить сервисом и впечатлениями. На оперативном совещании Глава Башкортостана поручил активнее работать над привлечением туристов в республику.

С каждым годом турпоток в регион растёт. Чтобы удовлетворить потребности гостей, необходимо развивать инфраструктуру. А для этого нужно активно работать с бизнесом. Теперь, чтобы получить статус приоритетного инвестпроекта и получить поддержку государства и налоговые льготы, порог вложений снижен со 100 млн до 10 млн рублей. Кроме того, власти региона подготовили проект постановления о развитии турмаршрутов, рыболовного и этнотуризма, глэмпингов, а также строительства и модернизации гостиниц.

Много мер существует, но надо более активно работать с бизнесом. Строить гостиницы – не наша работа, наша главная задача – создать условия. В целом, год начали хорошо, объективно у нас будет много туристов, мы это понимаем, потому что людям в принципе некуда ехать. Их надо зацепить хорошими сервисами и впечатлениями, чтобы потом они приезжали даже тогда, когда откроются другие варианты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Республика Башкортостан обладает богатыми природными ресурсами, привлекающими туристов. По данным Сбераналитики, в прошлом году турпоток превысил уровень 2020 года и составил 3,5 млн. человек. Общие траты туристов в Башкортостане в 2021 году – 13 млрд. руб. Республика стала лидером по количеству проданных путевок в санатории. На втором месте Республика Татарстан, на третьем – Московская область.

На оперативном совещании подвели итоги Всероссийского инвестиционного сабантуя в Сибае. За два дня работы было подписано 28 соглашений на 107 миллиардов рублей. Это рекордный показатель за все прошедшие форумы. Также Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с выплатами семьям с детьми, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Он отметил, что ситуация выравнивается, и поблагодарил соцработников за проделанную работу. В мае новую выплату в Башкортостане получили родители 63 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет. Одно из поручений Главы Башкортостана касалось подготовки пляжей. Всего в республике этим летом запланировано открытие 137 официальных купальных мест.

Нам к чему нужно готовиться? Огромное количество людей приедет к нам летом, если будет жарко, они из воды не будут выходить. Помните лето-2019, когда очень много погибло людей? Поэтому посмотрите за этим, нужно быть готовыми. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан