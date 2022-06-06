В Башкирии почтили память жертв Улу-Телякской катастрофы

В Иглинском районе почтили память жертв самой страшной железнодорожной катастрофы России. 4 июня исполнилось 33 года с момента трагедии под Улу-Теляком. Два поезда сгорели из-за мощного взрыва скопившегося газа. Возможной причиной детонации стала искра от торможения составов.
В составе поезда, который следовал в Адлер, были два вагона с детьми, ехавшими в пионерский лагерь. Большинство из них сгорели. Тогда, по разным оценкам, погибли около 600 человек, ещё 600 получили тяжелые ожоги и на всю жизнь остались инвалидами.
Восьмиметровый мемориал погибшим в катастрофе установили на месте трагедии в 1992 году. На гранитной плите выбиты 675 имен и захоронены 327 урн с прахом. Ежегодно близкие родственники и участники ликвидации катастрофы собираются там, чтобы почтить память близких. Ольга Вовкун потеряла в той трагедии родную маму Раису Ткаченко. Она умерла через две недели после трагедии от внутренних и наружных ожогов.