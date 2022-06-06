В Башкирии почтили память жертв Улу-Телякской катастрофы

В Иглинском районе почтили память жертв самой страшной железнодорожной катастрофы России. 4 июня исполнилось 33 года с момента трагедии под Улу-Теляком. Два поезда сгорели из-за мощного взрыва скопившегося газа. Возможной причиной детонации стала искра от торможения составов.

В составе поезда, который следовал в Адлер, были два вагона с детьми, ехавшими в пионерский лагерь. Большинство из них сгорели. Тогда, по разным оценкам, погибли около 600 человек, ещё 600 получили тяжелые ожоги и на всю жизнь остались инвалидами.

Когда я пришел в сознание, совершенно непонятно где, потому что ехал, была кабина, кабины нет. В итоге её нашли на расстоянии 200 метров впереди – взрывной волной её снесло, она была из пластика. Крыша вообще под откосом, боковых стен нет.

Виктор Безверхий, машинист поезда №212 «Адлер – Новосибирск»
Фото №1 - В Башкирии почтили память жертв Улу-Телякской катастрофы

Люди были напуганы, все спрятались в лесу практически, вдоль железной дороги никого не было. Мы ходили, собирали людей, поднимали в локомотив и отвозили на станцию «Улу-Теляк». Там ждали скорые помощи, помогали, перезагружали. Вторым рейсом прицепили платформу, которая была в Улу-Теляке, и уже вывозили на платформе, на электровозе.

Сергей Столяров, участник трагических событий под Улу-Теляком

Восьмиметровый мемориал погибшим в катастрофе установили на месте трагедии в 1992 году. На гранитной плите выбиты 675 имен и захоронены 327 урн с прахом. Ежегодно близкие родственники и участники ликвидации катастрофы собираются там, чтобы почтить память близких. Ольга Вовкун потеряла в той трагедии родную маму Раису Ткаченко. Она умерла через две недели после трагедии от внутренних и наружных ожогов.

Острая боль уходит, но печаль остается навсегда. Я не забывала свою маму. Оставшимся родственникам я желаю здоровья и не забывать.

Ольга Вовкобрун, жительница г. Сатки
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