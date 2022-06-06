В Башкирии почтили память жертв Улу-Телякской катастрофы

В Иглинском районе почтили память жертв самой страшной железнодорожной катастрофы России. 4 июня исполнилось 33 года с момента трагедии под Улу-Теляком. Два поезда сгорели из-за мощного взрыва скопившегося газа. Возможной причиной детонации стала искра от торможения составов.

В составе поезда, который следовал в Адлер, были два вагона с детьми, ехавшими в пионерский лагерь. Большинство из них сгорели. Тогда, по разным оценкам, погибли около 600 человек, ещё 600 получили тяжелые ожоги и на всю жизнь остались инвалидами.