Инвесторы из Узбекистана планируют вложить средства в строительство нового завода в Башкирии

Инвесторы из Узбекистана планируют развивать сеть автозаправок в республике и начать строительство производства газобаллонного оборудования. Этой новостью поделился в своих социальных сетях Радий Хабиров.
Для обсуждения реализации проекта, в Башкирию прибыла делегация из Узбекистана. Во время встречи стороны обсудили проекты в сферах строительства, машиностроения, добычи и переработки.
«Детально прорабатываем каждый из этих проектов. Уже договорились, что поможем с земельными участками, с оформлением документов. Будем создавать комфортные условия для инвесторов. КПД от визита делегации Башкирии в Узбекистане ожидаем большой», - отметил глава Башкирии.