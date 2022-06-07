Инвесторы из Узбекистана планируют вложить средства в строительство нового завода в Башкирии

«Детально прорабатываем каждый из этих проектов. Уже договорились, что поможем с земельными участками, с оформлением документов. Будем создавать комфортные условия для инвесторов. КПД от визита делегации Башкирии в Узбекистане ожидаем большой», - отметил глава Башкирии.