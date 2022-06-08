Мэрия Уфы рассказала, какие улицы будут перекрыты на День города

В частности, движение транспорта будет ограничено с 04:30 до 16:00 по улицам Ленина (от Пушкина до Коммунистической), Пушкина (от Советской до Театральной), Коммунистической (от Ленина до Мустая Карима) и Мустая Карима (от Коммунистической до Чернышевского).