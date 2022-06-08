Социальные работники Башкирии отмечают профессиональный праздник

Критерий приёма на работу – неравнодушие. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники. Службы и учреждения Министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики стараются каждый день сделать чью-то жизнь чуть лучше, специалисты подставляют своё зачастую хрупкое плечо.
Столько внимания они не привыкли получать. Их работа, наоборот, состоит из того, чтобы дарить его другим. Неважно кому: приёмной семье, старикам или детям. Социальная помощь бывает разной. Спасибо сегодня они слышат не только от тех, кому помогли, но и от правительства республики. В профессиональный праздник соцсотрудники получили награды и звания заслуженных.
Одно из недавних новшеств – система социальных координаторов. Они помогут сориентироваться и под конкретного человека подберут меры поддержки, помогут с оформлением документов. Специалисты появились во всех муниципалитетах. Обратиться за помощью к ним можно в администрации или в центрах «Семья». Не все приглашенные соцработнкии смогли приехать на празднование. У многих даже в профессиональный день на первом месте подопечные.
Из таких деталей стежок за стежком создается новый мир для тех, кому так нужна поддержка. А Назима Шкуро сама старается сделать его красочнее для других. Женщина вяжет не просто украшения для дома, а создаёт фигуры в человеческий рост.
В этой работе невозможно обойтись лишь профессиональными качествами. Здесь обязательно нужно обладать и человеческими, такими как сострадание, терпение и неравнодушие. Только такие люди решаются посвятить свою жизнь тому, чтобы менять жизни других.