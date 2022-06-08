Социальные работники Башкирии отмечают профессиональный праздник

Критерий приёма на работу – неравнодушие. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники. Службы и учреждения Министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики стараются каждый день сделать чью-то жизнь чуть лучше, специалисты подставляют своё зачастую хрупкое плечо.

Столько внимания они не привыкли получать. Их работа, наоборот, состоит из того, чтобы дарить его другим. Неважно кому: приёмной семье, старикам или детям. Социальная помощь бывает разной. Спасибо сегодня они слышат не только от тех, кому помогли, но и от правительства республики. В профессиональный праздник соцсотрудники получили награды и звания заслуженных.

От вашего доброго участия и искреннего стремления поддержать каждого нуждающегося зависит вера людей в социальную справедливость. Вы принимаете на себя тяготы и невзгоды людей, вы реально способствуете укреплению стабильности в обществе. Большое спасибо! Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Одно из недавних новшеств – система социальных координаторов. Они помогут сориентироваться и под конкретного человека подберут меры поддержки, помогут с оформлением документов. Специалисты появились во всех муниципалитетах. Обратиться за помощью к ним можно в администрации или в центрах «Семья». Не все приглашенные соцработнкии смогли приехать на празднование. У многих даже в профессиональный день на первом месте подопечные.

Это люди, у которых написано на флаге «забота, защита и уважение». Мы проводим много реформ внутри министерства, о которых не очень известно снаружи, но которыми мы очень гордимся, например, в психоневрологических диспансерах мы даем возможность посещать секции за пределами диспансера, у нас заказное меню. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Из таких деталей стежок за стежком создается новый мир для тех, кому так нужна поддержка. А Назима Шкуро сама старается сделать его красочнее для других. Женщина вяжет не просто украшения для дома, а создаёт фигуры в человеческий рост.