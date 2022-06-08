В Уфе для мам особенных детей организовали поход в студию красоты

Особенный день для мам особенных детей. В Уфе для представительниц прекрасного пола, которые воспитывают сыновей и дочек с ограниченными возможностями здоровья, организовали поход в студию красоты. А ещё мамам таких детей показали с другой стороны не только их самих, но и позволили оглянуться вокруг, чтобы увидеть город, в котором они живут, по-новому.
Поднимают в данном случае объём волос, а вместе с этим и настроение женщин. Красоту внутреннюю подтверждают красотой внешней. В кресле – Диля Касимова, мама 9-летних двойняшек с аутизмом. Говорит, особенные дети занимают почти всё время, на себя его почти не остаётся.
Такие женские встречи с мамами особенных детей собирают примерно раз в месяц. Проект с названием «Про неё» – федеральный, он появился пять лет назад. В Башкортостане работает два месяца. Есть два направления: первое – это помощь с поиском стажировок, получением новых профессий, а второе – как раз организация отдыха и досуга.
Такие встречи возможны благодаря спонсорам. Макияж и причёски в студии красоты «Брюнетки/Блондинки» всем мамам особенных детей делали сегодня бесплатно. Одна из особенных мам Елена Свечникова на таком преображении уже во второй раз. Дебют превзошёл все ожидания – дома с горящими глазами ждала дочь.
Сегодня такие мамы точно замечали то, что вокруг. И узнали кое-что новое. Не о себе, а об Уфе. Участницы проекта проехались по городу на экскурсионном автобусе.
В мае мамы особенных детей ездили отдыхать на Павловку. Путешествие за эмоциями организовал оператор BashAdventure. В ближайшее время планируют отправиться к Нарыстау и в сплав вокруг Уфы. Сейчас в сообществе мам особенных детей состоят 150 женщин. И каждая достойна отправиться в путешествие за новой собой.